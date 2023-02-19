По его мнению, контрнаступление ВСУ может состояться в апреле или мае.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что длительная оборона Бахмута дает Силам обороны Украины возможность лучше подготовиться к контрнаступлению.

"Россияне очень много уделяют внимания взятию Бахмута. Последний раз нечто подобное в мировой истории было, когда японцы захватили Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что под Бахмутом Россия теряет колоссальные человеческие ресурсы. По его мнению, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться.

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"Если наши Силы обороны смогут держать оборону Бахмута еще несколько месяцев, то это очень истощит российских оккупантов. Поэтому, чем дольше мы сможем перемалывать россиян возле Бахмута, тем больше у нас будет возможностей для контратаки в апреле-мае. На практике, когда россияне истощаются, то их фронт просто сыплется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", - подытожил Киричевский.

Ситуация под Бахмутом

В Минобороны Британии заявили, что российская армия терпит огромные потери в Украине, не демонстрирует никаких признаков изменения своей тактики "мясорубки", и пытается поддерживать безостановочное наступление, но продвижения, если оно вообще происходит, то на метры, а не на километры".

В ВСУ отметили, что Россия уже по меньшей мере восемь раз устанавливала даты захвата Бахмута, однако город остается символом мужества.

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