Россия уже по меньшей мере восемь раз устанавливала даты захвата Бахмута, однако город остается символом мужества.
Об этом заявил спикер восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. Комментируя мнению секретаря СНБО Олекся Данилова о том, что Россия хочет захватить Бахмут до 24 февраля, он сказал что на этом направлении у РФ происходит постоянная ротация силами и средствами, поскольку они несут большие потери.
"Иначе у них нет возможности поддерживать такую большую интенсивность боев и давить на нашу оборону. Мы наблюдаем, что они подтягивают новые силы. Насколько они будут боеготовым и насколько они будут иметь способность именно к 24 февраля, трудно сейчас сказать", - сказал он.
Череватый напомнил, что более чем за семь месяцев украинский Бахмут стал абсолютным символом мужества и героизма. "Если я не ошибаюсь, раз восемь или больше уже устанавливались разные даты как взятия Бахмута, так и взятия всей Донецкой области. Наши воины делают все, чтобы очередные даты враг не смог подтвердить", - добавил он.
Бои за Бахмут
Как известно, российские захватчики активно штурмуют Бахмут и его окрестности уже длительное время. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщал, что наступление на город возглавляет ЧВК "Вагнер".
В Белом доме считают, что больше всего заинтересован в захвате города владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - таким образом он хочет повысить свой авторитет и получить доступ к соляным и гипсовым копям.
15 февраля пограничники совершили налет на позиции оккупантов под Бахмутом и захватили их опорный пункт, взяв в плен "вагнеровца".