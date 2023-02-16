На этом направлении оккупанты постоянно проводят ротацию.

Россия уже по меньшей мере восемь раз устанавливала даты захвата Бахмута, однако город остается символом мужества.

Об этом заявил спикер восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. Комментируя мнению секретаря СНБО Олекся Данилова о том, что Россия хочет захватить Бахмут до 24 февраля, он сказал что на этом направлении у РФ происходит постоянная ротация силами и средствами, поскольку они несут большие потери.

"Иначе у них нет возможности поддерживать такую большую интенсивность боев и давить на нашу оборону. Мы наблюдаем, что они подтягивают новые силы. Насколько они будут боеготовым и насколько они будут иметь способность именно к 24 февраля, трудно сейчас сказать", - сказал он.

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Череватый напомнил, что более чем за семь месяцев украинский Бахмут стал абсолютным символом мужества и героизма. "Если я не ошибаюсь, раз восемь или больше уже устанавливались разные даты как взятия Бахмута, так и взятия всей Донецкой области. Наши воины делают все, чтобы очередные даты враг не смог подтвердить", - добавил он.

Бои за Бахмут

Как известно, российские захватчики активно штурмуют Бахмут и его окрестности уже длительное время. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщал, что наступление на город возглавляет ЧВК "Вагнер".

В Белом доме считают, что больше всего заинтересован в захвате города владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - таким образом он хочет повысить свой авторитет и получить доступ к соляным и гипсовым копям.

15 февраля пограничники совершили налет на позиции оккупантов под Бахмутом и захватили их опорный пункт, взяв в плен "вагнеровца".

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