Россия заявляет о продвижении на нескольких участках, но аналитики не нашли подтверждений этим заявлениям.

Почти на всех участках фронта продолжаются позиционные бои. В частности, это касается линии Купянск-Сватово, Бахмута, участка границы Донецкой и Запорожской областей и Левобережья Херсонской области.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), на линии Купянск-Сватово, подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Синьковки, но аналитики не нашли визуального подтверждения.

Купянск-Сватово-Кременная

Позиционные боевые действия продолжались к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки. Войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной, но 6 февраля не было никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Видео дня

В то же время российские "военкоры" утверждают, что войска РФ якобы продвинулись на восток от Тернов и Ямполовки. Украинские и российские источники сообщали о том, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Кременной в районах Тернов, Торского и Ямполовки и к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки и Григоровки.

Бахмут

Севернее Бахмута войска РФ пошли в наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 3 февраля, подтверждают, что оккупанты захватили веселое. Это"первый случай, когда ISW наблюдает визуальное подтверждение этих российских заявлений".

6 февраля на этом направлении продолжались позиционные боевые действия, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не зафиксировано.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались возле Богдановки, Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки.

Авдеевка

Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно восстановили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге Авдеевки. Дополнительные кадры указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в Северную Авдеевку.

Российские "военкоры" заявляют, что оккупанты продвинулись в северо-западной части Авдеевки вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, неподалеку, где геолокированные кадры указывают на продвижение россиян в северной части Авдеевки, а также в районе карьера на северной окраине Авдеевки.

Ряд милблогеров РФ также утверждали, что захватчики продвинулись до одного километра в направлении Первомайского (юго-западнее Авдеевки) и достигли юго-восточной окраины населенного пункта. Аналитики ISW не заметили визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш и спикер украинской бригады, которая действует в Авдеевке, отметили, что ситуация в этом районе очень сложная и что войска РФ пытаются захватить город "по политическим и информационным соображениям" перед "переизбранием" в России диктатора Владимира Путина в марте 2024 года.

Представитель украинской бригады также заявил, что войска РФ оснащают свою бронетехнику системами РЭБ для защиты от беспилотников ВСУ.

Геолокационные кадры также подтверждают, что захватчики продвинулись на юго-запад от города Донецка во время окончательно неудачного механизированного штурма этого района в конце января. Аналитики нашли подтверждение, что войска РФ продвинулись на восток и юг от Новомихайловки во время последних возобновленных механизированных атак к югу от населенного пункта.

Южный фронт

На участке границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было. Российские источники утверждали, что войска РФ достигли незначительного прогресса вблизи Приютного (юго-западнее Великой Новоселки). Подтверждений этому нет.

По словам российских источников, позиционные бои продолжались вблизи Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки). Связанный с Кремлем российский "военкор" пожаловался, что украинские мины и беспилотники мешают операциям бронетехники войск РФ, поэтому интервенты могут атаковать только пехотой при поддержке артиллерии и беспилотников.

Позиционные боевые действия также продолжались на Западе Запорожской области (вблизи Работиного и западнее Вербового), а также на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе крынок. Российский "военкор" утверждал, что российские силы, действующие на Херсонском направлении, предпочитают локализацию и нанесение ударов по украинским операторам беспилотников.

Война в Украине - последние новости

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.

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