Результативно отработали артиллерийские и авиационные подразделения ВСУ.

Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.

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Ситуация на фронте

Вчера российские захватчики атаковали позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях фронта. В Генштабе рассказали, что на передовой произошло 81 боевое столкновение с противником. В частности, на Авдеевском направлении было отбито 28 вражеских атак.

В то же время силы обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 российских оккупантов.

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