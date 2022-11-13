Результат воина подтвержден командованием ВСУ.

Украинский снайпер вплотную приблизился к мировому рекорду по самому дальнему боевому снайперскому выстрелу. Он ликвидировал оккупанта на расстоянии 2710м.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, метким выстрелом отметился украинский спецназовец. Теперь снайпер занимает второе место в рейтинге по дальности результативного боевого выстрела. Его результат подтвержден командованием ВСУ.

Первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Второе место принадлежало британцу Крейгу Харрисону, на дистанцию 2475 метров. Он уступил украинцу.

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Война в Украине - потери России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля защитники Украины делают все возможное, чтобы сдержать русский натиск и дать достойный отпор. Благодаря успешным действиям ВСУ были освобождены Харьковская область и Херсон, а ранее, весной - Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

Между тем, российская армия несет колоссальные потери в Украине. В частности, в оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 12 ноября 40 российских оккупантов и трех их автомобилей.

В сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что украинские военные поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Также было нанесен удар по зданию с 500 российскими оккупантами в Херсонской области, оттуда вывезли два грузовика трупов. В Генштабе отметили, что до ближайшего госпиталя был доставлен 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек.

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