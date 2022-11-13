В ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию с 500 российскими оккупантами в Херсонской области, оттуда вывезли два грузовика трупов.

В сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00 отмечается о подтверждении поражения Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Херсонской области.

"В районе населенного пункта Днепряне, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврическое вывезли два грузовика погибших захватчиков", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек. Окончательная информация о потерях оккупантов уточняется.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении города - единственного областного центра, который россияне контролировали с момента вторжения 24 февраля.

Западные СМИ соглашаются, что вывод войск ВС РФ с правобережья области, который в Москве называют вынужденным маневром, стал крупнейшим поражением Путина в этой войне.

Аналитики Института войны, в свою очередь, замечают, что это изрядно ударило по репутации российского президента в кругу фракции "ястребов", включая рашистского идеолога Дугина, который накануне призвал "принести Путина в жертву".

На вывод войск России понадобилось минимум три недели, отмечали в британской разведке. Москва таким образом признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.

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