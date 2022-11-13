Также поражено было пять позиций ЗРК врага.

Вооруженные силы Украины поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники русских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов.

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"Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине-важнейшие новости

Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление на ряде направлений. Уже освобождена от оккупантов почти вся Харьковская и Николаевская области. Также деоккупирован ряд населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

По состоянию на 10 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области от врагов освобождено более 1 тысячи квадвартных километров территории.

11 ноября президент Владимир Зеленский назвал "историческим днем" - наши защитники зашли в Херсон, который противникам удалось захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

В то же время Зеленский заявил, что на Донетчине из-за жестоких боев сейчас ад, но благодаря крепкой обороне в этом регионе Силы обороны Украины могут наступать на других направлениях.

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