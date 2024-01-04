Захватчики не отказываются от намерения выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра, там состоялось 6 штурмов с начала суток.

Враг упрямо штурмует ряд направлений, наиболее активен был сегодня на Авдеевском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток произошло 44 боевых столкновения.

"На Авдеевском направлении наши защитники отразили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение", - информирует Генштаб.

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При этом, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Купянском направлении силы обороны отбили 2 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Шахтерском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 7 атак возле Работиного и северо-западнее ивового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

"Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери", - сообщил Генштаб.

В сводке отмечается, что враг нанес в эти сутки 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

В то же время, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 2 пунктам управления противника. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 пункта управления противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как известно, российские захватчики в начале октября этого года начали активно пытаться захватить Авдеевку. Уже сообщалось, что враги совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

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