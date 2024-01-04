За прошедшие сутки уничтожено 423 захватчиков и 72 единицы военной техники.

На Таврическом направлении российские захватчики почти вдвое увеличили количество боестолкновений.

"Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боестолкновений. Продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции из артиллерии", - сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 47 боевых столкновений и совершил 875 артобстрелов.

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"Общие потери оккупантов составили 423 человека и 72 единицы военной техники", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о 10 танках, 14 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 реактивной системе залпового огня, 22 БпЛА, 10 автомобилей и 4 единицах спецтехники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще 1 важный объект противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 3 января, на фронте произошло 58 боевых столкновений. Несмотря на потери, противник продолжает совершать безуспешные атаки с целью оккупации территорий. Оккупанты пытались наступать на шести направлениях.

В то же время Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 780 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 362 280 человек.

На Левобережье Херсонщины подразделения ВСУ минуснули более полусотни российских оккупантов и вражескую технику, среди которой – новый ударный БПЛА "Куб".

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