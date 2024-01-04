На этом участке фронта ведутся жесткие круглосуточные бои.

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо" рассказал, что сейчас происходит в районе Бахмута и каковы планы захватчиков.

Российским оккупантам на Бахмутском направлении важно вернуть все утраченные позиции, которые отбили ВСУ, и занять плацдарм для штурма Часового Яра. Также враг хочет развивать успех в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

По словам военного, единственное, что может сорвать намерения РФ, - единение украинской нации, сила и воля ВСУ.

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"План РФ остается неизменным уже год после того, как Силами обороны была проведена Харьковская и Херсонская контрнаступательные операции. Противник намерен полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также восстановить свое положение в Харьковской области", - заявил он.

Федоренко напомнил, что в конце прошлого года оккупанты имели незначительные тактические успехи и сегодня пытаются наращивать свои усилия. Однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию у Часового Яра и не допускать в последние дни потери позиций.

"Подобная ситуация у нас была весной 2023 года. Именно тогда мы дрались за дорогу между Часовым Яром и Бахмутом. Нам удалось остановить врага и как следствие отбросить его существенно на 1,5-2 км в зависимости от отрезка", - отметил командир роты.

Несмотря на круглосуточные жестокие бои, ВСУ сейчас удается не допускать дальнейшего продвижения противника. По мнению Федоренко, украинским войскам удастся улучшить свое положение и отбросить россиян от дороги - позиций, которые они сейчас занимают.

Война в Украине - ситуация на востоке

Недавно командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Бахмутском направлении. Продолжаются напряженные бои у Богдановки, враг пытается наступать в сторону Часового Яра. Кроме того, противник продолжает ежедневные штурмы вблизи Синьковки для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

Заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что на этом направлении противник не жалеет FPV-дроны.

"Сейчас интенсивность доходит до того, что даже когда заезжают наши легковые автомобили и застревают в грязи, то противник не жалеет FPV-дроны просто чтобы вывести их из строя, чтобы они не были эвакуированы. Также, буквально за каждым пехотинцем пытаются гоняться", - подчеркнул Тарасенко.

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