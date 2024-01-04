Некоторые оккупанты пытаются сбежать с позиций, их ловят по кустам.

На Таврическом направлении российские оккупанты активизировались и увеличили количество своих снайперов, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Призываем наших воинов быть осторожными и внимательными, потому что враг пытается увеличить количество снайперских пар вблизи линии боевого столкновения", - рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

При этом отметил, что снайперы работали всегда, но поскольку украинские снайперы работают достаточно эффективно, то оккупанты все время меняют тактику. "Возможно одна из причин, что враг будет проводить контрснайперскую борьбу и пытаться уничтожать нашу живую силу", - добавил Штупун.

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По его словам, российские оккупанты снова активизировались: почти в два раза увеличилось количество боестолкновений, продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать украинские позиции из артиллерии – уже в течение недели фиксируется за сутки около 1000 обстрелов. Больше всего захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Штупун отметил, что фиксируются самовольные оставления позиций россиянами. "В одном из случаев из окопов сбежали более 30 человек, сейчас их ловят по разным кустам", - рассказал он.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что за минувшие сутки силы РФ потеряли 423 человека и 72 единицы военной техники, в частности, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 10 артсистем, один "Град", 22 БПЛА.

Также Штупун отметил, что оккупанты в последний месяц увеличили количество штурмовых и наступательных действий. При этом они постоянно пытаются ротировать свои подразделения, потому что потери у них огромные.

"Фиксируется и заведение бывших "зэков" в подразделение "Шторм-Z", которое используют для штурмов. Но также подтягиваются и достаточно подготовленные кадровые части, в частности, мотострелковые полки и бригады сменяют друг друга", - добавил он.

Ситуация на фронте:

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 3 января на фронте в целом произошло 58 боевых столкновений.

Россияне наступали возле Богдановки и Андреевки, также они пытаются окружить Авдеевку. Кроме того, украинские силы отражали многочисленные атаки возле Новобахмутовки, Степного, Северного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении захватчиков сдерживают вблизи Георгиевки и Новомихайловки. А на Запорожском - отбили атаку возле Работиного.

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