Наталья Гуменюк отметила, что пострадала только гражданская инфраструктура.

На рассвете российские оккупанты нанесли более 10 ракетных ударов по Николаеву. Били модифицированными снарядами зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Глава Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На рассвете обстреляли Николаев, более 10 ракетных ударов модифицированными снарядами зенитно-ракетной системы С-300, у которых большое разрывное действие. Снова попали в отель "Николаев" в центре города, два учебных заведения, троллейбусное депо – гражданские объекты, в которых могут находиться люди, что могло привести к жертвам", - говорится в сообщении.

Кроме того, она отметила, что под удар попала и Николаевская область.

"Ночью обстреляли Баштанку. Там есть раненые, пострадавшие. Снаряды попали по гражданским объектам – больница, школа и учебные учреждения. Никакой привязки к военной инфраструктуре, бьют по мирным объектам", - отметила Гуменюк

Также она подчеркнула, что оккупанты пытаются бить по тыловым районам, чтобы создать видимость превосходства в силе и напугать тех, кто живет в тылу.

В свою очередь глава ОВА Виталий Ким отметил, что по Николаеву выпустили девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Он подтвердил повреждение двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы.

По его словам, один человек ранен. Предварительно, без жертв. Подробная информация уточняется.

Кроме того, в КП "Николаевэлектротранс" сообщили, что из-за атаки россиян повреждено 18 троллейбусов.

"Сегодня на маршрутах города работают 20 троллейбусов, но с коррективами основных маршрутов. Изменения маршрутов отображены на информационных табличках подвижного состава", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, мощные взрывы прогремели в Николаеве в четверг, 14 июля. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что российские захватчики ударили ракетами по гражданским объектам.

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