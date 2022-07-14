В некоторых частях города отсутствует электричество.

Утром 14 июля российские оккупанты атаковали Краматорск. Они нанесли авиаракетные удары по промышленной части города. В результате бомбардировок в отдельных частях населенного пункта пропало электричество. Жителей просят не покидать укрытия.

Информацией об обстреле поделился мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей персональной странице на Facebook.

"Тревожное утро. Авиаракетные удары по промышленной зоне Краматорска. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города. Опасность не миновала, находитесь в укрытии", — написал Гончаренко.

В какие именно объекты попали снаряды, мэр Краматорска не рассказал. На текущий момент также неизвестно о наличии жертв и пострадавших.

Напомним, вчера, 13 июля, российские войска тоже обстреляли город. Удары зафиксировали несколько камер наблюдения, после чего в соцсетях появились фото со столбом густого дыма над Краматорском. Очевидцы сообщили о как минимум четырех мощных взрывах.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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