По его словам, это произошло на территории Курской области.

Попавший в украинский плен российский захватчик заявил, что военнослужащие КНДР открыли огонь по их войскам в Курской области.

Фрагмент допроса опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. Оккупант говорит, что его подразделение базировалось в районе российского поселка Глушково. У них было все нормально, "пока не привезли корейцев":

"С ними же не поговоришь. Они начали стрелять по нам. Может, в панике, потому что приняли нас за противника. Руссские для них все на одно лицо - славяне".

По словам захватчика, российское военное командование не реагирует на жалобы. Кроме того, им легче отправлять в штурмы именно российских солдат, а не северокорейцев. "Будет скандал, если они погибнут. Я не в восторге от таких союзников", - добавил он.

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Войска КНДР в Украине

Напомним, вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Москва направила в этот регион 10 тысяч северокорейцев. По их данным, иностранные военнослужащие могут вступить в бой уже в течение нескольких дней.

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