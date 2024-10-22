Точное количество военнопленных не раскрывают.

Среди попавших в украинский плен оккупантов-иностранцев больше всего жителей Шри-Ланки и Непала.

Об этом The Economist рассказал пресс-секретарь Координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко. По его словам, в последнее время количество пленных из этих стран уменьшилось. Он добавил, что власти других государств не заинтересованы в возвращении своих граждан, а многим из них на родине грозит тюремное заключение.

Журналисты пообщились с военнопленными, которые содержатся в лагере на территории Львовской области. Один из них говорит, что во время обучения видел китайский "спецназ" и русскоговорящего иранца, который командовал российским подразделением.

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Согласно оценкам, Россия могла завербовать на войну против Украины от нескольких до десятков тысяч наемников. Киев не озвучивал, сколько всего иностранцев удалось взять в плен, однако издание пишет, что за последний год ни одного из них не обменяли:

"Среди национальностей, с которыми встречались военнопленные, были шри-ланкийцы, сербы, кубинцы, казахи, таджики, марокканцы, индийцы и египтяне. Также были завербованы выходцы из стран Африки к югу от Сахары".

Источник в украинской разведке рассказал журналистам, что значительная часть этих новобранцев погибает, поскольку российское командование бросает их на выявление огневых позиций Сил обороны.

Иностранцы в армии России

Как известно, страна-агрессор вербует людей в свою армию с начала полномасштабной войны. Гражданам ряда стран запрещено принимать участие в военных действиях на территории других государств.

Ранее дружественные России Непал, Индия и Шри-Ланка официально призывали Москву вернуть людей, которых отправили воевать против Украины.

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