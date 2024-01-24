Сейчас иностранные наемники находятся на тренировочном полигоне.

Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В частности, как отмечается, на временно оккупированных территориях Донетчины замечены наемники из Малайзии, которых сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

В центре национального сопротивления проинформировали, что сейчас боевики находятся на полигоне.

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"Заметим, что также в составе ВС РФ неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством", - говорится в сообщении.

Россия ищет наемников для войны против Украины - что известно

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды. Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину, заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, планирующим воевать на стороне России.

В частности, сообщалось, что россияне массово вербуют наемников с Кубы для войны против Украины. Иностранцев привлекают на восточной линии фронта.

Также известно, что Россия планировала вербовать сербов для войны в Украине.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщало, что Россия формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки на территорию стран Африки. "Настойчивый рекрутинг Москва проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности - во временно оккупированном Крыму. Контракты предлагают подписывать военным запаса оккупационной армии РФ - специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы", - заявляли в ГУР.

Как отметили в украинской разведке, соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, соразмерной денежному обеспечению российских оккупантов, воюющих против Украины.

В начале 2024 ВСУ взяли в плен российского наемника из Сомали. Он сказал, что ему обещали службу в России - якобы он заменит российских оккупантов, которые пошли воевать против Украины.

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