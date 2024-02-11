За участие в войне, РФ предлагает наемникам 2000 долларов в месяц и российское гражданство

Родственники непальцев, которые воюют в Украине на стороне РФ, требуют от Москвы вернуть их родственников.

Россия завербовала в свои ряды около 15 тысяч жителей, предлагая им за службу 2000 долларов, сообщает CNN.

"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. В Непале у меня не было никакой возможности трудоустроиться. Но оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация", – сказал один из непальских наемников.

Он объяснил, что решил пойти на войну, ведь не имел работы дома. За это ему предлагали 2000 долларов в месяц и российское гражданство. Когда он приехал в Москву, там его отправили на короткую учебу, после которой он уехал воевать в Бахмуте. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранение.

"В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты и зелень... их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что плакать хочется", – рассказал наемник, воевавший на стороне оккупантов.

Всего, как сообщает CNN, около 15 тысяч жителей Непала приняли участие в войне на стороне РФ. По меньшей мере 2000 из них - пропали без вести. Члены семей наемников требуют от властей вернуть их мужей домой. Но политики значительно применьшают количество непальских наемников, участвующих в российско-украинской войне. По их информации, в войне участвует около 200 граждан Непала.

Россия вербует наемников в разных странах - что известно

Летом 2023 года стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным аргументом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал опубликовал официальное заявление, в который призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела тех, кто уже погиб.

Недавно ВСУ взяли в плен российского наемника из Сомали. Он сказал, что подписал контракт 3 декабря, а уже 4 января был на передовой. Сомалиец также рассказал, что в рядах российской армии воюют наемники из Непала, Египта, Индии и Таджикистана.

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