По его словам, на поле боя задействуется незначительная часть потенциала РФ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал его слова о том, что Россия "всерьез еще ничего не начинала" в Украине.

Его цитируют российские СМИ.

В ходе встречи с министрами российский президент, комментируя ход войны в Украине, сказал: "Все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали".

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие слова российского диктатора рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Кроме того, Путин заявил что Запад хочет воевать "до последнего украинца" и "все к этому идет".

В Офисе президента Украины назвали его "мантру" еще одним доказательством "продуманного российского геноцида".

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