Михаил Подоляк опроверг заявление президента РФ о неком плане "коллективного Запада".

В Офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам.

Жестко ответил Путину советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он.

Напомним, Путин заявил что Запад хочет воевать "до последнего украинца" и "все к этому идет":

"Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами "до последнего украинца". Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет".

Также Путин заявил, что Россия "не отказывается и от мирных переговоров": "Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

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