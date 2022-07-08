Ранее Путин, комментируя войну, заявил, что армия РФ "всерьез пока ничего не начинала" в Украине.

Вчерашнее заявление российского диктатора Путина о том, что армия РФ "всерьез пока ничего не начинала" в Украине, рассчитано на внутреннюю аудиторию.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Очевидно, произвели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать", - высказался он.

По словам Арестовича, Путин "пытается делать хорошую мину при очень плохой игре". Он также предположил, что диктатор в курсе неудач российской армии в Украине.

"Только дурак может думать, что все идет благополучно", - добавил советник главы ОПУ.

Что сказал Путин

Накануне он цинично прокомментировал войну против Украины, заявив, что российская армия "всерьез пока ничего не начинала". "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали", - сказал диктатор, добавив, что РФ якобы не отказывается от мирных переговоров.