По словам пресс-секретаря Путина, это один из самых плохих сценариев.

Украина не сдержит обещание не атаковать территорию России из американских РСЗО. А передача тяжелого вооружения нашей стране не подталкивает Киев к возобновлению мирных переговоров.

Такие заявления сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга в среду, 1 июня.

"Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, [обещание] сдержано не было. И минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны", — заявил Песков в ответ на комментарий Зеленского касательно использования РСЗО из США для ударов по России.

Пресс-секретарь Путина также высказался о поставках оружия. По мнению Кремля, Штаты целенаправленно "подливают масла в огонь" и собираются "воевать до последнего украинца". Это, согласно заявлению Пескова, не подталкивает Киев к возобновлению мирных переговоров.

У пресс-секретаря также спросили, какими будут действия в случае потенциального обстрела территории РФ из американских РСЗО. Он ответил: "Не будем говорить о самых плохих сценариях".

Напомним, 30 мая президент США Джо Байден сделал неоднозначное заявление касательно поставок вооружения Украине. По его словам, Штаты не будут отправлять ракетные системы, которые "могут достичь России".

Затем в администрации американского президента дали уточняющий комментарий. Наша страна получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью поражения, чем имеются сейчас. Однако снаряды, способные долететь вглубь РФ, США не отправят.

Зеленский прокомментировал ситуацию с РСЗО. По его словам, Украина не собирается нападать на Россию и использовать для этого упомянутое оружие.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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