Эти бронетранспортеры переданы для защиты жизни украинских военных.

Переданные Литвой американские бронетранспортеры M113 уже находятся на передовой в Украине.

Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат", - сообщил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 мая Анушаускас заявил, что Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 американского производства, а также 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, которые Украина будет использовать для работ по разминированию.

С начала полномасштабного вторжения РФ Литва уже передала Украине тяжелые минометы, ракетный комплекс Stinger, противотанковое и зенитное оружие, боеприпасы, гранаты, пулеметы и автоматы.

Напомним, что в мае литовский журналист Андрюс Тапинас начал акцию по сбору 5 миллионов евро на Bayraktar для ВСУ. Половину суммы удалось собрать уже за двое суток. Репортер рассказал, что получал пожертвования от людей со всей Литвы — министров, бизнесменов, учителей и студентов.

Когда сбор средств завершился, Турция решила подарить Украине Bayraktar, а собранные деньги попросила отдать на гуманитарную помощь.

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