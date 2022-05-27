За два дня уже собрана половина суммы - 2,5 млн евро.

Литовский журналист Андрюс Тапинас инициировал сбор 5 млн евро на закупку БПЛА "Байрактар" для украинской армии и за два дня собрал уже половину необходимой суммы.

Об этом Тапинас сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Наша цель - собрать 5 миллионов евро. Мы начали собирать деньги в среду, то есть прошло 45 часов, и я только что посмотрел: у нас уже больше чем 2,5 миллиона евро", - сказал он.

По словам Тапинаса, решили закупать именно "Байрактары", потому что для литовцев это оружие стало легендой, они слышали о нем песни и видели, как эффективно оно уничтожает российскую технику.

"Жертвуют и министры, и студенты, и бизнесмены, и учителя. Мы даже получили пожертвования от дома престарелых. То есть пожилые люди скинулись на "Байрактары" для Украины. Самый большой донейт был 20 тысяч евро от компании, также у нас сотни тысяч донейтов от простых людей – это по 5, 10, 100 евро", - отметил Тапинас.

По его словам, также по поводу закупки беспилотников состоялась консультация с послом Турции и Министерством обороны Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что США договариваются с Украиной об ограничении для использования американского оружия.

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