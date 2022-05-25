Стоимость новоподготовленного груза для Украины составляет около 15,5 млн евро.

Литва приняла решение предоставить Украине БТРы М113, военные грузовики и внедорожники.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

"Мы готовим новую партию поддержки Украине. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для работ по разминированию) скоро будут доставлены в Украину", - говорится в сообщении.

Как отметил министр обороны Арвидас Анушаускас, скоординированная поддержка со стороны Литвы и союзников является решающим фактором победы Украины, а после победы – в защите ее суверенитета.

"Первую поддержку в вооружении Литва передала Украине еще до начала войны, а сейчас мы думаем о дополнительной эффективной поддержке, которая является критически важной для украинцев", - прокомментировал Анушаускас.

По словам министра, стоимость новоподготовленного груза в Украину составляет около 15,5 млн евро.

В литовском министерстве отметили, что страна прилагает все усилия для поддержки суверенитета и независимости Украины, поддерживала и будет поддерживать Украину всеми возможными средствами, включая военную, финансовую, гуманитарную и другую необходимую помощь.

В Минобороны напомнили, что литовская военная поддержка Украине сейчас включает системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, дроны, антидроны, радары наблюдения. В целом военная помощь Литвы Украине сейчас составляет около 100 млн евро.

Литва также начала учить украинских военных обращаться с западным оружием. В конце апреля в Литве завершились первые тренировки для 20 инструкторов противотанковых систем.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля Литва передала Украине тяжелые минометы. Их количество не уточняется, но остаточная стоимость переданной Вильнюсом военной поддержки составляет десятки миллионов евро.

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