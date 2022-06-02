Литва потратит эти средства на боеприпасы для Bayraktar и другую поддержку для Украины.

Турция бесплатно передаст беспилотник Bayraktar, на который Литва собирала средства для Украины.

Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в микроблоге Twitter.

""Это невероятно, но Турция только что согласилась бесплатно передать Bayraktar, на который Литва собирала средства. Бесплатно. Это потрясающе. На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы для Bayraktar и остальные средства также пойдут на поддержку Украины. Спасибо, Турция!", – сказал Анушаускас.

Такой шаг подтвердили также в турецкой компании Baykar, которая производит "Байрактари".

"Народ Литвы с честью собрал средства, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. Узнав об этом, Baykar бесплатно подарит Литве Bayraktar TB2 и просит эти средства передать Украине на гуманитарную помощь", – отметили в компании.

Байрактар для ВСУ

Как сообщал УНИАН, литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на приобретение беспилотников Bayraktar для украинских воинов. Инициатор акции, журналист Андрюс Тапинас планировал собрать необходимую сумму за три недели.

Отметим, что турецкие беспилотники стали одними из самых эффективных в арсенале ВСУ. Bayraktar часто хвалят украинские официальные лица и военные эксперты. Россияне даже пожаловались Турции, что ВСУ уничтожают их с помощью Bayraktar.

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