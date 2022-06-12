Военные с 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола мастерски используют гаубицы из США.

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать украинские земли и выбивать российских оккупантов. Помогает им в этом вооружение, которое нам поставляют международные партнеры.

Так, в частности, 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола продемонстрировала работу американских гаубиц М777 на передовой в Украине.

Эпическое видео с использованием иностранной артиллерии обнародовано в Facebook бригады.

"Защита Украины - наше призвание! Меньше вражеских позиций, меньше Градов, танков и другой техники оккупантов и больше уверенности в нашей победе становится... когда работают они - боги войны - бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Слава Украине!"- говорится в подписи к видео.

Гаубицы М777

M777 - буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение произошло в войне в Афганистане.

Дальнобойность: максимальная обычными снарядами - 24,7 км; максимальная специальными снарядами - 40 км. Скорострельность: интенсивная - 5 выстрелов в минуту сроком до 2-х минут, стандартная - 2 выстрела в минуту. Развертывание: <3 минуты, свертывание: <2 минуты. Буксировка: максимальная скорость - 88 км/ч; скорость по пересеченной местности - 24 км/ч.

Как сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой. Залужный сообщил, что украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

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