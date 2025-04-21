Несмотря на объявление "перемирия", Россия и дальше продолжает продвигаться на фронте и атаковать мирные города Украины.

"Пасхальное перемирие" российского диктатора Владимира Путина в войне РФ против Украины является уловкой, цинизм которой стал очевидным, когда оккупанты продолжили свои атаки, нарушая собственные обещания. Об этом пишет The Telegraph.

"Некоторые видят в его (Путина - УНИАН) готовности даже рассматривать такой шаг признак того, что он, возможно, готов согласиться на мирное соглашение. Но Пасха была удобным моментом для того, чтобы попытаться удержать доверчивого президента США на борту на фоне признаков того, что Дональд Трамп теряет терпение в отношении российского лидера", - говорится в материале.

В издании напомнили, как Трамп заявил, что может закончить войну за один день или по крайней мере до Пасхи, однако ему не удалось выполнить эти два обещания. В частности президент США предложил 30-дневное прекращение огня, на которое согласилась Украина, однако Москва решила не поддерживать такое предложение, пока не будет выполнен перечень условий, которые неприемлемы для Киева.

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В то же время уже на этих выходных государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нет смысла продолжать процесс, если Путин и дальше будет стоять на своей позиции, из-за чего было объявлено о пасхальном перемирии.

"Трудно не видеть в этом очередную попытку Кремля обмануть Трампа и отдалить Вашингтон от Украины, где существуют опасения, что американцы потеряют интерес и прекратят поставки оружия и помощь. Самой большой обидой после трех лет бомбардировок для российского лидера являются заявления о том, что он действовал из "гуманитарных" соображений. Если бы это было так, он бы остановил конфликт сегодня и вывел свои войска", - отметил автор материала.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня, на некоторых участках до сих пор наблюдаются попытки РФ продвинуться вперед.

Однако оптимисты говорят, что "перемирие" удалось достичь благодаря дипломатии на высоком уровне между Белым домом и Кремлем.

"Но если прекращение огня имеет добрые намерения, почему это произошло только тогда, когда казалось, что американцы собираются выключить весь процесс? По крайней мере, это можно рассматривать как уступку со стороны российского лидера, который непримиримо отказывался рассматривать любые компромиссы. Но Путин не делает ничего, что не было бы рассчитано на продвижение его интересов и дальнейший раскол Запада, чья поддержка Украины, когда-то такая пылкая, становится все более половинчатой", - подытожили в The Telegraph.

"Пасхальное перемирие" - что известно

Как писал УНИАН, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины. Однако после этого обстрелы со стороны РФ не прекратились.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением относительно "перемирия" с Россией. По его словам, после объявления прекращения огня за сутки российские оккупационные войска нарушили режим тишины 2935 раз.

"Этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе в отношении гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами. Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным", - отметил глава государства.

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