Россияне планируют возобновить активные штурмовые действия.

Российские войска используют "пасхальное перемирие", объявленное кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы накопить силы на Харьковском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" в комментарии "Суспильному".

Уточняется, что враг собирается воспользоваться этой "паузой", чтобы возобновить активные штурмы на этом направлении.

"Противник активно использует так называемое "пасхальное перемирие" для накопления своего личного состава. Существует очень высокая вероятность того, что он планирует использовать этот повод для возобновления активных штурмовых действий", - пояснили в "Хартии".

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По словам военных, во время так называемого "пасхального перемирия" россияне не применяли артиллерию, но активно использовали БПЛА для атак на позиции Сил обороны. В ответ украинские военные ведут исключительно зеркальный огонь.

"В то же время наши подразделения проводят исключительно оборонительную операцию - мы реагируем только на атаки и штурмовые действия противника для сохранения жизни и здоровья наших военных, а также удержания занимаемых рубежей обороны", - подытожили в "Хартии".

Ситуация на фронте во время "пасхального перемирия"

Как писал УНИАН, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" истекает в 00:00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля рассказал, как Россия придерживается "пасхального перемирия" на фронте. Обстрелы врагом украинских позиций продолжились, как и штурмовые действия.

В ВСУ позже тоже рассказали, что действительно происходит на фронте. По словам военных, количество обстрелов в Донецкой области уменьшилось, однако полного режима прекращения огня не было.

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