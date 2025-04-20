По состоянию на 6.00 на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Россия нарушает объявленное ею же "пасхальное перемирие", обстрелы продолжаются. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте по состоянию на 6.00.

"На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" - три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении - одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом", - сообщил президент.

Кроме того, на Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Видео дня

Зеленский отметил, что бойцы ВСУ "отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах".

Президент также отметил, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

"Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе", - подчеркнул глава государства.

Пасхальное перемирие

Россия объявила о введении "пасхального перемирия" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По данным ВВС, украинские военные на фронте почти сразу получили приказ прекратить огонь по российским позициям. Им приказали фиксировать на фото и видео доказательства нарушений перемирия со стороны российской стороны и в случае необходимости разрешили открывать огонь в ответ.

В то же время в конце дня Зеленский сообщил, что несмотря на обещания РФ, на некоторых участках фронта продолжает работать российская артиллерия, продолжаются бои. Также россияне применяют дроны. Большинство военных на линии боевого соприкосновения сообщали, что тоже его не почувствовали.

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