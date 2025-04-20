Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" на 30 часов вряд ли продлится. Такой прогноз озвучили аналитики Института изучения войны (ISW), основываясь на данных главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о том, что россияне продолжили наступательные действия и обстрелы.
"Это перемирие вряд ли сохранится, учитывая, что российские войска, по-видимому, продолжили ограниченные наступательные операции и неизбирательные обстрелы по всей линии фронта в первые несколько часов перемирия, а также учитывая продолжающееся нежелание России полностью прекратить огонь", - пишут аналитики.
В ISW напомнили, что Украина и США предложили России немедленно ввести 30-дневное полное прекращение огня, однако Путин неоднократно отклонял это предложение.
По словам аналитиков, поведение РФ в отношении временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины указывает на то, что Кремль намерен и дальше необоснованные обвинения, будто Украина нарушает перемирие:
"В этом смысле РФ, вероятно, использует свое одностороннее осуществление временного перемирия для создания информационных условий, которые станут предлогом для поддержки продолжающихся усилий России по подрыву и дискредитации Украины".
Аналитики предположили, что РФ может использовать необоснованные обвинения в адрес Украины для того, чтобы подорвать поддержку предлагаемого США рамочного мирного соглашения, которое было представлено в Париже 17 апреля.
"Россия также, вероятно, пытается заслужить расположение Соединенных Штатов и представить себя приемлемым партнером в переговорах в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа о том, что Штаты пересмотрят свою роль в мирном посредничестве в Украине в зависимости от того, как мирный процесс будет развиваться в ближайшие дни", - подытожили в ISW.
Как войска РФ придерживаются "пасхального перемирия" Путина
Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины. Он объявил, что все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Чуть меньше, чем за час до вступления в силу "перемирия", в Украине сработала воздушная тревога. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе были зафиксированы российские ударные дроны. По словам украинского лидера, "перемирие" Путина является "попыткой поиграть с жизнями людей".
Позже Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие на 30 дней, если РФ действительно будет соблюдать перемирие. Он подчеркнул, что если РФ действительно готова присоединиться к формату безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально.
Утром, 20 апреля, он рассказал, как Россия придерживается "пасхального перемирия" на фронте. Зеленский подтвердил, что обстрелы продолжаются. По его словам, 19 апреля в период между 18:00 и 00:00 произошло 387 обстрелов, 19 штурмовых действий российской армии и 290 применений оккупантами беспилотников.