Украина и США предложили России ввести 30-дневное полное прекращение огня, однако Путин отклонял это предложение.

Объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" на 30 часов вряд ли продлится. Такой прогноз озвучили аналитики Института изучения войны (ISW), основываясь на данных главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о том, что россияне продолжили наступательные действия и обстрелы.

"Это перемирие вряд ли сохранится, учитывая, что российские войска, по-видимому, продолжили ограниченные наступательные операции и неизбирательные обстрелы по всей линии фронта в первые несколько часов перемирия, а также учитывая продолжающееся нежелание России полностью прекратить огонь", - пишут аналитики.

В ISW напомнили, что Украина и США предложили России немедленно ввести 30-дневное полное прекращение огня, однако Путин неоднократно отклонял это предложение.

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По словам аналитиков, поведение РФ в отношении временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины указывает на то, что Кремль намерен и дальше необоснованные обвинения, будто Украина нарушает перемирие:

"В этом смысле РФ, вероятно, использует свое одностороннее осуществление временного перемирия для создания информационных условий, которые станут предлогом для поддержки продолжающихся усилий России по подрыву и дискредитации Украины".

Аналитики предположили, что РФ может использовать необоснованные обвинения в адрес Украины для того, чтобы подорвать поддержку предлагаемого США рамочного мирного соглашения, которое было представлено в Париже 17 апреля.

"Россия также, вероятно, пытается заслужить расположение Соединенных Штатов и представить себя приемлемым партнером в переговорах в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа о том, что Штаты пересмотрят свою роль в мирном посредничестве в Украине в зависимости от того, как мирный процесс будет развиваться в ближайшие дни", - подытожили в ISW.

Как войска РФ придерживаются "пасхального перемирия" Путина

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины. Он объявил, что все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Чуть меньше, чем за час до вступления в силу "перемирия", в Украине сработала воздушная тревога. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе были зафиксированы российские ударные дроны. По словам украинского лидера, "перемирие" Путина является "попыткой поиграть с жизнями людей".

Позже Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие на 30 дней, если РФ действительно будет соблюдать перемирие. Он подчеркнул, что если РФ действительно готова присоединиться к формату безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально.

Утром, 20 апреля, он рассказал, как Россия придерживается "пасхального перемирия" на фронте. Зеленский подтвердил, что обстрелы продолжаются. По его словам, 19 апреля в период между 18:00 и 00:00 произошло 387 обстрелов, 19 штурмовых действий российской армии и 290 применений оккупантами беспилотников.

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