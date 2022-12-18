Вадим Скибицкий отметил, что оккупанты сосредоточились на Бахмуте.

Война в Украине перешла в новую фазу после освобождения Херсона. Теперь оккупанты сосредоточились в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

"После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Они считают эти регионы территорией России и хотят продолжать их полную оккупацию", - заявил заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью изданию BILD.

При этом он указал, что российские оккупанты, в том числе и наемники "Вангер", сосредоточились на Бахмуте, несмотря на огромные потери.

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"Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых - атаковать города Краматорск и Славянск с юга. И в-третьих, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать", - объяснил представитель разведки.

По его словам, война с Украиной истощила армию РФ как в живой силе, так технически, ведь из-за санкций многие комплектующие недоступны. Он указал, что проблемы коснется в первую очередь авиации, баллистических и крылатых ракет и соглашения с Ираном не помогут.

"Мы знаем о договоренностях между Ираном и Россией, особенно в отношении беспилотников-камикадзе, а теперь также и в отношении баллистических ракет. Иран, опасаясь санкций Запада, будет откладывать поставки ракет как можно дольше", - подытожил разведчик.

Освобождение Херсона - что известно

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабной войны РФ.

После освобождения территорий, ВСУ в районе Каховской ГЭС получили "ленд-лиз" от оккупантов. В виноградниках, убегая, оккупанты побросали исправную технику, полные бензовозы.

На данный момент российские оккупанты постоянно обстреивают Херсон, где живут мирные люди. Так, 14 декабря захватчики обстреляли здание Херсонсой областной военной администрации.

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