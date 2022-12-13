Вчера от обстрелов в Херсоне погибли три гражданских лица.

В Херсоне от обстрелов оккупантов больше всего страдает Корабельный район города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что ситуация в Херсоне сложная, потому что город фактически является линией фронта. В частности, к врагу в некоторых местах всего 500 метров – это расстояние между правым и левым берегом Днепра.

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"В первую очередь страдает так называемый "Остров" – это обособленная часть Корабельного района города, которая на самом деле является островом – она соединена с остальной частью Херсона двумя мостами. Туда им (российским военным – УНИАН) легче достать артиллерией, другими средствами поражения", - сказал Плетенчук.

По его словам, вчера от обстрелов в Херсоне погибли три гражданских лица.

"То есть российские оккупанты могут доставать даже обычным стрелковым оружием. Они применяют все имеющиеся у них виды вооружения. Обычно это "Грады", ствольная артиллерия и даже минометы 120 мм", - рассказал пресс-секретарь.

В то же время он добавил, что город более или менее живет в своем ритме. В Херсоне осталось примерно 70 тыс. жителей. Это люди, которые не могут уехать по определенным причинам. В основном это люди пенсионного или предпенсионного возраста. Как пояснил Плетенчук, это следует из статистики погибших от обстрелов

Ситуация в Херсоне: детали

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах области сразу начались стабилизационные меры.

На Херсонщине задержаны трое коллаборационистов, которые угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.

12 декабря в Херсонской области из-за обстрелов оккупантов 3 человека погибли, 15 ранены.

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений.