В камерах хранения правоохранители обнаружили склад вражеских боеприпасов, ручные дымовые гранаты, мины, самодельные взрывные устройства, электродетонаторы и др.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фото командного пункта российских оккупантов, который обнаружили на деоккупированной Херсонщине.

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В своем Telegram Небытов написал, что взрывотехники Киевщины продолжают разминирование в Херсонской области. Совместно с правоохранителями из других областей они осматривают места дислокации рашистов.

"На этих кадрах - командный пункт армии России и "паспортный стол" РФ. В камерах хранения - склад боеприпасов, ручные дымовые гранаты, мины, самодельные взрывные устройства, электродетонаторы", - рассказал глава полиции Киевщины.

Освобождение Херсона: что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

21 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что в Херсоне правоохранители обнаружили еще четыре помещения, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали.

Сейчас на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты усилили фильтрационные меры. Захватчики проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

После освобождения территорий, Вооруженные Силы Украины на Херсонщине в районе Каховской ГЭС получили "ленд-лиз" от оккупантов. В виноградниках, убегая, оккупанты побросали исправную технику, полные бензовозы.

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