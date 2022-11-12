В виноградниках, убегая, оккупанты побросали исправную технику, полные бензовозы.

Вооруженные силы Украины на Херсонщине в районе Каховской ГЭС получили "ленд-лиз" от оккупантов.

"Щедрый "ленд-лиз" от русских в районе Каховской ГЭС. В виноградниках покидали огромные колонны исправной техники, полные бензовозы", - сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

Также рассказал, что в Бериславском районе в селе Веселое оккупанты покидали "по виноградниках, говорят, огромные колонны техники - не подбитой, а исправной техники". "Есть огромное количество бензовозов даже полных горючим", - отмечает он. По его словам, местные люди рассказывают, что в некоторых населенных пунктах оккупанты даже бросали свои продуктовые наборы, понимая, что не смогут их забрать.

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Освобождение Херсонщины: главные новости

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. 11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Вчера, 11 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона сказал, что уход оккупантов на Херсонщине состоялся под натиском ВСУ.

Он подчеркнул, что никакого "акта доброй воли" со стороны оккупантов нет, а произошло отступление врагов под давлением ВСУ, потому что иначе они были бы физически уничтожены.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон. По словам президента, "остается еще совсем немного" и ВСУ войдут в город.

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