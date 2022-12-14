По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два этажа здания.

Российские оккупанты обстреляли здание Херсонской областной военной администрации.

Об этом сообщили в офисе президента.

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", - отметил он.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, ранее сегодня, 14 декабря, в Херсоне в результате вражеского обстрела загорелось складское помещение.

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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