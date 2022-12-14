Оккупанты ударили по Херсонской ОВА \ Херсонская ОВА

Российские оккупанты обстреляли здание Херсонской областной военной администрации.

Об этом сообщили в офисе президента. 

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", - отметил он.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, ранее сегодня, 14 декабря, в Херсоне в результате вражеского обстрела загорелось складское помещение.

Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022
Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022
Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022
Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022
Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022
Фото Удар по Херсонской ОВА 14 декабря 2022

Освобождение Херсона от российских оккупантов

Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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