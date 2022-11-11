Останки людей с переломленными костями черепа нашли в погребе.

В Херсонской области в освобожденном от российских оккупантов поселке обнаружены останки тел убитых гражданских.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления военнослужащих Российской Федерации в отношении гражданского населения на деоккупированных территориях Херсонской области.

"Во время очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили останки тел людей. По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, которые погибли во время оккупации населенного пункта", - говорится в сообщении.

При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Останки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контрнаступление ВСУ на юге: освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области по плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли подразделения Вооруженных сил Украины.