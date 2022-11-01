Очередное преступление россиян тщательно задокументировано правоохранителями.

На кладбище в Изюме изъяты останки трех погибших гражданских мужчин, которых расстреляли в машине российские оккупанты.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что колонна российских оккупантов 7 марта зашла в Изюм и расстреляла авто с гражданскими, которое ехало им навстречу. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый - погибли.

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"Сегодня на кладбище в городе Изюме полицейские изъяли останки погибших. Самому молодому 24 февраля – в день полномасштабного вторжения России в Украину - исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56", - говорится в сообщении полиции.

По рассказу местных, расстрелянное авто несколько дней стояло на улице, затем оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста. Позже останки погибших были захоронены на местном кладбище близкими друзьями.

"На месте расстрела автомобиля Форд Транзит, на берегу небольшой реки, куда упала машина, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты, эксперты. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", - сообщили в полиции.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Военные преступления РФ на Харьковщине

В начале сентября Вооруженные силы Украины совершили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории региона.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения.

6 октября начальник СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что на деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских, это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

На Харьковщине обнаружили более 10 застенков оккупантов, в том числе два застенка в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопане, Купянске и селе Липцы.