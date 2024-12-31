Екатерина Жирий

В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний.

В сегменте дронов для фронта в Украине отечественная продукция составляет более 96%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам премьера, на оборону в этом году было направлено более половины расходов государственного бюджета. Благодаря инвестициям государства и частного сектора способности украинского ОПК выросли в 6 раз.

Шмыгаль отметил, что в оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний.

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"Более тысячи образцов оружия и техники допущено к эксплуатации. Из них половина - украинского производства. В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", - сказал он.

Также глава правительства подчеркнул, что самоходных артсистем Украина производит больше, чем любая страна свободного мира.

"Значительно продвинулась ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие", - добавил премьер.

Кроме этого, Шмыгаль отметил начало работы так называемой "датской модели" загрузки украинского ОПК, когда партнеры помогают Украине, закупая оружие для Украины у украинских предприятий. В рамках этой программы удалось привлечь почти миллиард долларов.

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Оружие для фронта - последние новости

Украина работает над развитием ракетной промышленности на фоне возможных проблем с западной помощью в будущем. Одной из ракет, над которой ведется работа, является "Трембита", писал The Economist. "Трембита" в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км. Но разрабатывается также большая и более мощная модель, которая сможет долететь до Москвы.

Оружия из новых пакетов от администрации действующего президента США Джо Байдена хватит на то, чтобы Силы обороны могли уверенно чувствовать себя на поле боя в течение первой половины 2025 года, сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

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