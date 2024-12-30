Аналитик сомневается, что в РФ ежемесячно производят более тысячи дронов-камикадзе.

По состоянию на сегодня, эффективность работы украинской ПВО против дроновых атак российских оккупантов составляет более 90%. К такому выводу пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, анализируя общее количество запущенных по Украине дронов и попаданий БПЛА типа Shahed.

По его словам, с августа 2024 года оккупанты одновременно с ударными дронами начали использовать дроны-приманки - "Гербера", "Пародия" - дешевые БПЛА, которые с помощью линзы Люнеберга, имитируют Shahed.

"Они производятся из самых дешевых элементов, почти из пенопласта. Их назначение - рассредоточение внимания средств противовоздушной обороны. Заставлять наши мобильные группы, зенитно-ракетные комплексы тратить на эти приманки боекомплект, чтобы, когда будет идти основная волна ударных средств поражения, боекомплекта у нас не хватало", - пояснил обозреватель.

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Он добавил, что в последнее время наблюдаются рекорды дроновых налетов. В то же время эксперт обратил внимание, что не все зафиксированные цели являются "шахедами": очень часто оккупанты применяют приманки одновременно с ударными дронами, в соотношении один к двум-трем.

"В течение 2024 года, по состоянию на 30 декабря, российские оккупационные войска использовали 10 559 дронов, среди которых - дроны-камикадзе Shahed-136, "Гербера", "Пародия" и другие модификации. Произошло 622 попадания - примерно 6% от 10 559. То есть, результативность действия нашей противовоздушной обороны в вопросе противодействия дронам составляет 94%", - подчеркнул аналитик.

При этом он обратил внимание: если сравнить с 2023 годом, то количество попаданий вражеских дронов осталось почти неизменным.

"Условно, если раньше оккупанты запускали 50 дронов и было 4-5 попаданий, то и сейчас - запускают 150 дронов, но имеют также до 5 попаданий. То есть, дронов якобы стало втрое больше, а попаданий - столько же...", - анализирует Коваленко.

В контексте с этим обозреватель сомневается в том, что РФ сейчас может производить ежемесячно более тысячи ударных дронов-камикадзе, о чем были неоднократные заявления, в том числе в западных СМИ. По его мнению, исходя из количества попаданий, захватчики ежемесячно запускают по Украине 500-600 ударных дронов.

Выпуск ракет в РФ

Ранее Коваленко сообщал, что Россия имеет собственное производство ракет и в первую очередь, это Х-101. В настоящее время россияне выпускают две такие ракеты в сутки. Кроме того, в РФ ежедневно изготавливается одна ракета морского базирования "Калибр", "Кинжалов" - одну-две единицы в неделю и тому подобное.

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