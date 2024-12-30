Далее следует надеяться на здравый смысл следующего президента США Дональда Трампа, что он решит продолжать поддерживать Украину.

Оружия из новых пакетов от администрации действующего президента США Джо Байдена хватит на то, чтобы Силы обороны могли уверенно чувствовать себя на поле боя в течение первой половины 2025 года.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV. "Пока мы не имеем четко определенной позиции у президента США Дональда Трампа, потому что он еще не приступил к исполнению полномочий. Это произойдет только 20 января следующего года", - сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что обычно предвыборные заявления кандидата в президенты очень отличаются от действий, когда победитель становится президентом.

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"Что касается поставок вооружения и военной техники - определенный промежуток времени у нас есть, та самая фора, которая нам позволит уверенно чувствовать себя на поле боя, потому что в рамках этих траншей военно-технической помощи мы получим достаточно ресурсов, чтобы вести эффективные боевые действия в течение первой половины 2025 года", - подчеркнул Селезнев.

Также, эксперт добавил, что поставки вооружения и военной техники происходят и от европейских партнеров Украины.

"Все активнее работают предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют соответствующие оборудование, вооружение и припасы к тому вооружению для наших бойцов", - отметил Селезнев.

В связи с этим, он убежден, что в первой половине следующего года Силы обороны не будут голыми руками противостоять российской технике.

В то же время, эксперт надеется в дальнейшем на здравый смысл новоизбранного президента США, потому что "очевидно, что зло, которое не наказано, будет многократно множиться".

Помощь от США

Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на $2,5 млрд.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не получить столько же военной помощи от США, когда он станет президентом.

А уже 20 декабря издание Financial Times писало, что команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что он планирует сохранить военную помощь Украине.

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