Оружия из новых пакетов от администрации действующего президента США Джо Байдена хватит на то, чтобы Силы обороны могли уверенно чувствовать себя на поле боя в течение первой половины 2025 года.
Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV. "Пока мы не имеем четко определенной позиции у президента США Дональда Трампа, потому что он еще не приступил к исполнению полномочий. Это произойдет только 20 января следующего года", - сказал Селезнев.
Эксперт отметил, что обычно предвыборные заявления кандидата в президенты очень отличаются от действий, когда победитель становится президентом.
"Что касается поставок вооружения и военной техники - определенный промежуток времени у нас есть, та самая фора, которая нам позволит уверенно чувствовать себя на поле боя, потому что в рамках этих траншей военно-технической помощи мы получим достаточно ресурсов, чтобы вести эффективные боевые действия в течение первой половины 2025 года", - подчеркнул Селезнев.
Также, эксперт добавил, что поставки вооружения и военной техники происходят и от европейских партнеров Украины.
"Все активнее работают предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют соответствующие оборудование, вооружение и припасы к тому вооружению для наших бойцов", - отметил Селезнев.
В связи с этим, он убежден, что в первой половине следующего года Силы обороны не будут голыми руками противостоять российской технике.
В то же время, эксперт надеется в дальнейшем на здравый смысл новоизбранного президента США, потому что "очевидно, что зло, которое не наказано, будет многократно множиться".
Помощь от США
Сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на $2,5 млрд.
8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не получить столько же военной помощи от США, когда он станет президентом.
А уже 20 декабря издание Financial Times писало, что команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что он планирует сохранить военную помощь Украине.