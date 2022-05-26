Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинским военным очень нужны образцы вооружения, которые дадут возможность поражать противника на большом расстоянии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия для Украины нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, которые спасают мир от русских оккупантов.

В своем Telegram Залужный показал, как украинские воины применяют уже полученную военную помощь в боевых условиях на фронте.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника", - подчеркнул главнокомандующий.

Он призвал партнеров предоставлять больше вооружения, которое бы дало возможность поражать противника на большом расстоянии.

"Мы благодарны за оказанную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые дадут возможность поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, собой защитивших мир от рашизма", - заявил Залужный.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

23 мая состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: