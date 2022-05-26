С ее помощью экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту.

Прицепные самодвижущимися гаубицы FH70 калибра 155-мм уже работает по российским оккупантам на поле боя за Украину.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Уникальность гаубицы FH70 заключается в том, что благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может делать до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд.

У FH70 есть собственный немецкий двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см, который питает гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или свертывании.

Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно, без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть FH70 прицепная, но все же самодвижущаяся гаубица.

Еще в начале мая УНИАН сообщал, что Италия сможет передать Украине партию артиллерийских установок, в частности, в списке - гаубицы FH70, минометы, ПЗРК Stinger, пулеметы, бронированные внедорожники Lince, а также боеприпасы.

Накануне в Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

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