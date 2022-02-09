Учения продлятся до 19 февраля.

Россия почти на неделю перекроет районы Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений.

Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений. ... Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он, опубликовав соответствующую карту.

Читайте такжеВ Черном море недалеко от Одессы заметили российский разведывательный корабль

Учения продлятся с 13 по 19 февраля. Как показано на карте, Черное море в северо-западной части перекрывается до предела территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Ранее в Черном море недалеко от Одессы зафиксировали передвижение российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

В конце января Российская Федерация объявила о завершении военных учений в акватории Черного моря. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

Одновременно с перекрытием Черного моря 13-19 февраля будут продолжаться совместные учения Беларуси и РФ.

НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Ранее частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российских военных маневров вблизи украинско-белорусской границы. Снимки были сделаны накануне объявленных Россией и Беларусью совместных учений.

Вас также могут заинтересовать новости: