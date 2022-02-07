В ГПСУ заверили, что госграница Украины не нарушалась.

В Черном море недалеко от Одессы зафиксировано передвижение российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

Как подтвердила УНИАН спикер Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, корабль РФ проходил на определенном расстоянии от территориальных вод Украины, но госграницу не нарушал.

"Российский корабль был в движении. Он проходил на определенном расстоянии, в том числе в 20 милях от наших территориальных вод, но его передвижение на этом расстоянии связано с навигационной обстановкой", - пояснила Гуменюк, добавив, что это не имеет стратегического значения.

Она отметила, что ситуация с появлением российских кораблей повторяется с 2014 года. Они передвигаются в акватории, "которую считают своей" после аннексии Крыма, в частности в местах, где ведется разработка газовых месторождений.

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"Граница нашей страны надежно защищена. Украинские корабли и катера постоянно находятся на службе и отслеживают передвижение кораблей Российской Федерации", - подчеркнула спикер.

Гуменюк также сказала, что российские корабли отслеживают ситуацию возле госграницы Украины, периодически приближаясь, чтобы создать определенное напряжение, но такое их поведение уже стало типичным.

Угроза российского вторжения в Украину

В течение последних нескольких месяцев Россия собирала войска на границе с Украиной, но отрицала планы вторжения.

Москва также выдвинула ряд требований, в частности, речь шла о том, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе и уменьшило свое военное присутствие в Восточной Европе.

Западные страны отвергли это, вместо этого предложив другие сферы переговоров, например, переговоры о сокращении ядерного оружия.