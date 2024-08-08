В ЕС отметили, что Украина ведет законную оборонительную войну, поскольку подвергается агрессии со стороны России.

Украина может наносить удары по России на российской территории с целью самозащиты на основании международного права. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе спикер по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Наша очень принципиальная и общая позиция такова: Украина подвергается незаконной агрессии. Поэтому, Украина ведет законную оборонительную войну. Согласно международному праву Украина имеет право себя защищать, и это право на самозащиту также включает нанесение ударов по врагу на его территории", - подчеркнул Стано.

При этом спикер отказался спекулировать на тему дальнейших возможных сценариев, которые могут разворачиваться на Курщине. Он уточнил, что Украина имеет право наносить удары по врагу там, где посчитает необходимым, как на своей территории, так и на территории врага.

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Также Стано сказал, что Евросоюз постоянно поддерживает связь с Украиной. В то же время, по его словам, ЕС не привлечен к проведению операций на фронте. Представитель добавил, что ЕС полностью поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и суверенитета.

Операция в Курской области

Военный обозреватель Константин Машовец оценил успехи ВСУ в Курской области. По его словам, подразделения ВСУ продолжают продвигаться в Курской области РФ.

Как сказал эксперт, судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно Россия будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений, и, вполне возможно, - остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

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