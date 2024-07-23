Министр отметил, что защита больниц не является эскалацией.

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза разрешить Украине использовать оружие дальнего действия для ударов по России.

Как пишет PAP, в ходе обращения к министрам иностранных дел стран ЕС он сказал, что снятие запрета позволит Украине достать до аэродромов, с которых взлетают российские самолеты. По словам министра, в ходе разговора глава украинского МИД Дмитрий Кулеба "признал тяжелую ситуацию в Украине".

"Это была бы полноценная самооборона, законная с точки зрения международного права. Защита детских онкологических больниц не является эскалацией", - добавил он. Видео дня

Также Сикорский призвал ужесточить санкции против России и до конца года использовать российские активы, чтобы получить кредит для Украины.

Удары по территории России

Как известно, Украина просила союзников снять запрет на удары из западного оружия, чтобы иметь возможность поражать военные объекты и аэродромы на территории РФ.

Весной генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пришло время отменить запрет для Украины, чтобы позволить ей защищаться.

После этого более 10 стран-членов Альянса сделали заявления о том, что Украина должна иметь возможность защищаться от российских атак. Впоследствии в Соединенных Штатах Америки также отменили запрет на такие удары, однако лишь частично.

Вас также могут заинтересовать новости: