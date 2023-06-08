Контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Российское военное руководство имеет значительные проблемы с вещевым обеспечением оккупационных войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что военнослужащим, которые недавно подписали контракт в воинских частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами.

В Генштабе отмечают, что российских контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

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Обеспечение российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, в подразделениях российских оккупационных войск, находящиеся в районе Марьинки, участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях. Основными факторами являются большие потери в живой силе и несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и боевой техникой.

По данным ГУР, армия Российской Федерации и частные военные формирования несут огромные потери в Украине, в частности из-за плохого медицинского обеспечения. Мотивации воевать у мобилизованных россиян нет, поэтому используют заградительные отряды.

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