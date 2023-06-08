Говорят, что из-за отсутствия нормальных условий и воды может быть вспышка дизентерии.

Российские оккупанты жалуются на плохое обеспечение их армии и готовы самовольно покинуть части, говорится в перехваченном разговоре оккупанта со своей, видимо, женой. Запись разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вчера привезли воду и оставили в 19 км от нас. выгрузили между заминированными полями. Кому надо, тот пусть идет", - рассказал он.

По его словам, кто был ближе к этому грузу, то те "ушли и забрали всю воду". При этом он отметил, что придется где-то просто какую-то воду набрать, чтобы попить. На что собеседница сказала, что так можно заболеть дизентерией. В ответ оккупант заявил, что"вот такая наша еб**ая российская армия". А та добавила, что над российскими солдатами командование просто издевается.

Оккупант ризнался, что готов самовольно оставить часть.

"Я больше сюда не поеду. Пусть меня СОЧ подают (речь идет о самовольном оставлении части)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российское военное руководство имеет значительные проблемы с вещевым обеспечением оккупантов.

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что российским военнослужащим, которые недавно подписали контракт в воинских частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. Также российские контрактники вынуждены покупать военную форму за собственные средства.

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