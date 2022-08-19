Они не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ.

Российские оккупанты закрыли возможность украинцам выезжать с материковой части Украины в Крым из-за взрывов, которые были на полуострове.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Мы говорим жителям (оккупированных территорий - УНИАН), что они могут выезжать через Крым, но уже как два дня это сообщение закрыто из-за взрывов, которые там произошли. Следует отметить то, что фильтрация в Крыму значительно увеличилась и уже не впускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа во временно оккупированном Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прозвучала серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в Джанкойском районе Крыма на складе оккупантов произошла детонация боеприпасов. В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранения боеприпасов произошло "возгорание". Позже российская сторона заявила о диверсии.

А 18 августа прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, которая расположена в Севастополе.

Также в тот вечер слышали взрывы в оккупированном Крыму в городе Керчь.

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