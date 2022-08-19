Аналитики добавляют, что украинские защитники будут продолжать свою кампанию ударов по российским военным объектам.

Существует несколько возможных причин взрывов в оккупированном Россией Крыму, однако пока невозможно доподлинно подтвердить источник их происхождения.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что по информации российской стороны, их противовоздушная оборона сбила беспилотник.

Однако ISW не может независимо проверить, действительно ли российская ПВО сбила украинский БПЛА, и был ли какой-то беспилотник в Керчи или Бельбеке.

"Непонятно, взрывы, о которых сообщается, вызванные украинскими атаками или разведкой, плохим поведением россиян с военной техникой, успешной работой российской ПВО, или нервными российскими оккупантами, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии", - перечислили возможные причины взрывов эксперты Института.

При этом аналитики добавляют, что украинские защитники будут продолжать свою кампанию по ударам по российским военным объектам в оккупированном Россией Крыму, чтобы ухудшить логистические возможности РФ и поддержать операции на Западном берегу Днепра.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

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